4 Maravilhas da Mealhada em destaque no encontro “Raia Business”

Encontro entre as regiões beirãs de Portugal e Espanha, contou com os sabores do Município da Mealhada.

A Câmara Municipal da Mealhada marcou presença no primeiro encontro Raia Business, Cultura e Negócios, uma iniciativa da CCRB – Câmara de Comércio da Região das Beiras, em parceria com a Territórios do Côa, a Territórios Criativos e a Câmara de Comércio de Cáceres, que se realizou, este fim de semana, no Fundão. Na bagagem da Mealhada, foram “As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada. Água l Pão l Vinho l Leitão”.

Neste encontro de três dias, para além da participação nos debates acerca do intercâmbio e das ligações empresariais e culturais entre as regiões beirãs de Portugal e Espanha, a presença do Município da Mealhada fez-se notar pelos sabores. À mesa, estiveram presentes as 4 Maravilhas que caracterizam o concelho: a água do Luso, o pão da Mealhada, o vinho da Bairrada e o leitão, o símbolo maior da Mealhada, que marca toda a restauração do concelho, iguaria cheia de preceitos que vão desde a escolha da espécie à própria confeção, que chegou pela mão do restaurante “Rei dos Leitões”.

Este encontro, que decorreu no Alambique d’Ouro Hotel Resorts & Spa – Fundão, procurou ser um “alerta” para a necessidade de desenvolver a atividade empresarial e cultural entre os dois lados da fronteira, mas não se cingindo apenas a territórios fronteiriços. Contou com as presenças de Isabel Ferreira, secretária de Estado da Valorização do Interior, de João Torres, secretário de Estado do Comércio e de Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro.

Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada esteve presente no encontro, como oradora no painel “A cooperação Transfronteiriça na Valorização dos recursos endógenos”, com os autarcas de Almeida e Ciudad Rodrigo.

“A partilha de recursos e produtos comuns entre territórios transfronteiriços, a identidade coletiva dos povos unidos pela história e pela cultura (neste caso a Rota das Invasões Francesas, o carnaval) ou ainda o facto de estarmos ligados pelo principal corredor europeu rodo e Ferroviário, são mote para estreitarmos relações e criar escala, tão importante na afirmação dos territórios”, sublinhou Filomena Pinheira, vice-presidente da Câmara da Mealhada.

“Temos uma história comum e juntos (espanhóis e portugueses) devemos deixar de ser fronteira para nos transformarmos no coração da península ibérica”, referiu a autarca, dando como exemplo a Rota Napoleónica, um producto turístico criado em comum com a região espanhola de Castilla y León.

Filomena Pinheira sublinha ainda que “é essencial darmos a conhecer o que de melhor temos a nível concelhio e até a nível dos nossos operadores, da restauração ao setor vinícola. É nestes locais que se podem criar sinergias e oportunidades”.