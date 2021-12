Bombeiros de Anadia recebem apoio extraordinário da autarquia

O executivo da Câmara Municipal de Anadia concedeu um apoio extraordinário no valor de cinco mil euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA).



A verba, aprovada na última reunião de câmara, realizada no passado dia 23 de dezembro, visa ajudar a corporação no reforço dos seus meios de atuação, no âmbito da atividade regular e operacional.



O apoio municipal teve também em consideração o apoio que tem sido prestado pelo Corpo de Bombeiros ao Município, nomeadamente no âmbito da proteção civil, no abastecimento de água aos reservatórios, bem como no apoio às atividades desenvolvidas no Centro de Alto Rendimento de Anadia, entre outras.