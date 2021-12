Câmara de Cantanhede entrega 50 cabazes de Natal a famílias carenciadas

São 50, os cabazes de Natal que a Câmara Municipal de Cantanhede ofereceu à Conferência de São Pedro, da Sociedade São Vicente de Paulo, para que esta instituição proceda à sua distribuição pelas famílias do concelho que se encontram em situação de carência.

A vereadora da autarquia, Célia Simões, procedeu à entrega formal dos cabazes ontem, dia 20 de dezembro, no decurso de um encontro que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho com os representantes daquela entidade de carácter social, designadamente Rui Branco, Ildefonso Samelo, Camilo Mendonça, Euclides Branco e Vitor Rosado.

Numa iniciativa que já se apresenta como uma verdadeira tradição de há vários anos a esta parte, a autarca elogiou “o papel preponderante da Sociedade de São Vicente de Paulo no combate à pobreza, graças à ação empenhada de cidadãos que se disponibilizam para ajudar”. A responsável pelo pelouro da Ação Social evidenciou “o trabalho efetuado pela instituição ao proporcionar, aos agregados familiares que enfrentam dificuldades económicas, a possibilidade de viverem a noite de Natal de modo condizente com o espírito natalício, que pretendemos que esteja presente em todos os lares do concelho”.

Constituídos por bens de primeira necessidade e por alguns produtos que habitualmente fazem parte da consoada, os cabazes representam mais uma iniciativa de carácter social solidária, com a qual a edilidade pretende “auxiliar as famílias socialmente fragilizadas, neste período em que o conceito de solidariedade adquire um significado mais profundo, particularmente agravado pela conjuntura difícil que vivemos, ficamos bastante satisfeitos por contribuir de algum modo para que o seu Natal adquira algum do sentido e da dimensão que costumamos associar-lhe”.

Em representação da Conferência de São Pedro, usou da palavra Ildefonso Samelo, que enalteceu “a disponibilidade do executivo camarário em colaborar com a instituição na oferta de cabazes de Natal a famílias carenciadas, uma tradição de há muitos anos, e também noutras ações”. Aquele responsável lembrou que “os cabazes são entregues a famílias ou pessoas sinalizadas pela instituição por estarem em situação de carência, uma dádiva que faz diferença para quem a recebe, na forma de passar esta quadra. Aproveito a ocasião para em nome dos confrades, desejar um Feliz Natal”.