Colisão entre ambulância e outra viatura faz dois feridos em Oiã (c/fotos)

Uma violenta colisão entre uma ambulância, em marcha de emergência, e uma outra viatura ligeira provocou dois feridos ligeiros, em Oiã, nesta tarde de quinta-feira.

O acidente levou a que aquela viatura ligeira destruísse um abrigo de paragem de autocarro, nas imediações do Retaurante Stop, na Rua Eng. Agnelo Prazeres, na EN 333, naquela freguesia do concelho de Oliveira do Bairro.

Segundo apurou o JB no local, a ambulância, em marcha de socorro, acabou por não evitar a colisão no outro veículo quando aquele se preparava para deixar a via para entrar no estacionamento daquele restaurante.

O alerta para o sinistro aconteceu às 14h45. Estiveram no local 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro e a viatura SIV de Águeda.