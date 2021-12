Covid-19: Forte aumento de casos ativos na Bairrada desde sexta-feira

A Bairrada está a acompanhar a tendência nacional de forte crescimento de casos ativos de Covid-19. Nos últimos quatro dias, a Bairrada registou mais 183 casos ativos de Covid-19. São agora 788 nos seis concelhos.

Em Águeda assistiu-se a um aumento grande no número de casos ativos, passando de 165 para 197 (mais 32).

Em Anadia, o aumento também foi expressivo, tendo agora 144 ativos, quando na sexta-feira eram 93 (mais 51)

Oliveira do Bairro é outro dos concelhos onde os números subiram mas de forma menos expressiva, tendo nos últimos dias passado de 80 para 88 casos ativos (mais 8).

Vagos tinha 75 casos ativos na sexta-feira e agora tem 89 (mais 14).

No que respeita aos dados do ACeS do Baixo Mondego, Cantanhede tem agora 146 casos ativos, quando há quatro dias eram 123 (mais 23). Já a Mealhada registou a maior subida da Bairrada desde sexta-feira, passando de 69 para 124 (mais 55)