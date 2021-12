Detido por furto em estabelecimento comercial em Águeda

A GNR de Águeda deteve, no passado dia 9, um homem de 23 anos, por furto em estabelecimento comercial no concelho de Águeda.

Na sequência de uma denúncia de movimentos suspeitos, perto de um estabelecimento comercial, os militares da GNR deslocaram-se para o local tendo verificado no interior daquele estabelecimento o suspeito a cometer aquele ilícito.

No decorrer das diligências policiais foi possível verificar que a viatura utilizada no crime havia sido furtada há alguns dias em Cedofeita, no Porto. Foi possível ainda recuperar 25 garrafas de bebidas alcoólicas de elevado valor comercial, bem como utensílios utilizados na prática destes ilícitos.

Os bens recuperados foram entregues aos legítimos donos.

O detido, com antecedentes criminais por furtos, foi presente ao Tribunal de Águeda.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Albergaria-a-Velha.