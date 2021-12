Detidos por tráfico de droga em Águeda e Oliveira do Bairro

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda, deteve no dia 12, um homem de 50 anos e uma mulher de 48, por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Águeda e Oliveira do Bairro.

No culminar de uma investigação que durava há 11 meses, visando a venda de produtos estupefacientes, foram realizadas duas buscas domiciliárias, uma busca não domiciliária (no cacifo do suspeito) e uma busca em veículo, desenvolvidas nos concelhos de Águeda, Oliveira do Bairro e Aveiro, tendo resultado na apreensão de 36 doses de heroína, 52 doses de cocaína, um kit de corte de estupefaciente, um veículo e 1.560 euros em numerário.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Aveiro, esta segunda-feira, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a ambos.

A operação contou com o reforço do Posto Territorial de Águeda, um binómio cinotécnico do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro, uma equipa do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção e com o apoio da Polícia de Segurança Pública de Aveiro.