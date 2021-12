Feira das Reduções e Velharias marca início das festividades natalícias

É já hoje, dia 3 de dezembro, que começa, na Praça Marquês de Marialva, a XXXIV Feira de Reduções de Cantanhede, numa iniciativa que conta com a organização da Associação Empresarial de Cantanhede (AEC), com o apoio da Câmara Municipal e da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça. Nesta edição estarão presentes 11 entidades comerciais, este ano com a particularidade de marcar o início das festividades natalícias.

A iniciativa começa às 18h e prolonga-se até às 23h; sábado, dia 4 das 10h às 23h, e domingo, dia 5 das 10h às 22h, num espaço em que o público pode aproveitar uma oferta variada que inclui diversos setores desde a área de vestuário, calçado, bijutaria, artigos para lar, entre outros.

Os artigos para venda vão ter grandes descontos, pelo que o consumidor tem a possibilidade de adquirir artigos com excelente relação qualidade/preço. Já os empresários aproveitam, nesta altura, para escoarem o stock já fora do período de saldos.

Também integrada na Feira de Reduções, este ano terá lugar, no domingo, dia 5, a Feira de Velharias e Antiguidades, no jardim contíguo à Praça Marquês de Marialva, num espaço preparado para o efeito e onde os apaixonados por antiguidades e peças colecionáveis poderão visitar e alargar o seu espólio.

Em paralelo à feira decorre um programa de animação com espetáculos que prevê para dia 4, sábado, pelas 15h, o grupo Xamaril – Folk Music, e às 17h30 o grupo ARM Trio. Já no domingo, dia 5 de dezembro a animação estará a cargo do Quarteto Taboeira, com início às 15h e às 17h30 o agrupamento AMA Folk, da Academia de Música de Ançã.