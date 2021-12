Igreja Paroquial de Arcos acolhe concerto

A Igreja Paroquial de Arcos, localizada no Vale Santo, na cidade de Anadia, vai acolher, no dia 8 de dezembro, pelas 15h, o concerto “Requiem de Mozart”, pelo Quarteto Santa Cruz, com o apoio do Município de Anadia. As entradas são gratuitas.

“Requiem em Ré Menor KV 626 de W. A. Mozart” é uma das obras mais célebres, aclamadas e interpretadas de todos os tempos, na sua versão para orquestra e coro. A versão para quarteto de cordas (1810) de P. Lichtenthal (1780-1853) reduz as vozes de uma orquestra e de um coro sinfónico a apenas quatro instrumentos, é uma reinvenção de carácter intimista desta peça, em que se evidenciam os elementos musicais chave que caracterizam esta obra, combinando a intensidade da obra com uma pureza e simplicidades únicas.

A leitura desta obra feita pelo Quarteto Santa Cruz assenta num rigor de execução, pretendendo ser o mais fiel possível à época da sua criação. Todos os músicos tiveram formação em música antiga/clássica (violino I – António Ramos, violino II – Clara Dias, violeta – Diana Antunes, violoncelo – Rogério Peixinho).

O evento realiza-se de acordo com as normas de segurança em vigor pela Direção Geral de Saúde, sendo obrigatório o uso de máscara, a higienização das mãos à entrada e manter a distância física.