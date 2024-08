Grupo de Marcelo dos Reis “Flora” apresenta concerto de jazz no Luso

“Flora” é a estreia de Macelo dos Reis enquanto líder do trio, composto também por Miguel Falcão, no contrabaixo, e Luís Filipe Silva, na bateria.

O reputado músico de jazz Marcelo dos Reis vai atuar, com a sua banda “Flora”, esta sexta-feira, pelas 22h00, no Luso. A entrada é gratuita.

Marcelo dos Reis é um dos mais renomados músicos nacionais de jazz e música improvisada, sendo aplaudido em festivais e salas de toda a Europa e amplamente reconhecido pela imprensa especializada. A revista “jazz.pt” considerou-o músico do ano e a prestigiada publicação “El Intruso”, distinguiu-o, por cinco vezes, como um dos guitarristas do ano. Mais recentemente foi nomeado um dos mais influentes músicos da última década pela importantíssima publicação “Free Jazz Collective”.

“Flora” é a estreia de Macelo dos Reis enquanto líder do trio, composto também por Miguel Falcão, no contrabaixo, e Luís Filipe Silva, na bateria, dois músicos com um sólida formação e criatividade.

O grupo dedica-se a composições originais, que cruzam géneros e questionam formas. Com uma grande componente da improvisação típica do jazz mais livre, com raízes no Bebop, uma forte marca do rock mais Psicadélico, Krautrock e até do Progressivo, o trio assenta a sua linguagem criativa numa música universal e artisticamente ampla, música essa que pode ser comprovada no já aclamado disco de estreia, editado pela JACC Records.

Este concerto integra o programa de animação de verão da vila termal do Luso, um projeto desenvolvido pelo Município da Mealhada, em colaboração com a Junta de Freguesia do Luso e associação Aquacristalina, que procura complementar a oferta termal a visitantes e residentes.