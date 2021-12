Jovem de Aguada de Cima morre após ser arrastada por onda no Areão

A vítima tinha 25 anos e estava na praia do Areão com mais duas pessoas.

Uma jovem de 25 anos, de Aguadalte, Aguada de Cima (concelho de Águeda), morreu esta madrugada no Hospital de Aveiro, onde tinha dado entrada ao início da noite de ontem.

A jovem, juntamente com outras duas pessoas, foi arrastada por uma onda na Praia do Areão, em Vagos, sendo socorrida pelos bombeiros, mas já em estado considerado grave. As duas pessoas que a acompanhavam acabaram por sair da água pelo seu próprio pé.

De acordo com informação da Polícia Marítima, a vítima “foi retirada da água em estado inconsciente tendo sido assistida no local pelos bombeiros e pelos elementos do INEM, com recurso a manobras de reanimação”. “A jovem foi posteriormente transportada, em estado muito grave, pelos Bombeiros Voluntários de Vagos para uma unidade hospitalar”, acrescenta a autoridade marítima.

As outras duas vítimas, um homem de 51 anos e uma mulher de 65 (ao que apurámos, avó da jovem), “conseguiram sair da água pelos próprios meios, tendo sido necessário prestar assistência médica à mulher, numa unidade hospitalar, por apresentar sintomas de hipotermia”.

Na sequência de um alerta às 19h32 de quinta-feira, através dos Bombeiros Voluntários de Vagos, foram ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro, elementos dos Bombeiros Voluntários de Vagos e de Mira e do INEM e a VMER de Aveiro.