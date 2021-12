Jovens da Bairrada (JP) nas listas do CDS-PP às legislativas de 2022

Na foto: Marco Carvalho, presidente distrital da JP

O CDS-PP entregou, no passado dia 20 de dezembro, a lista com os seus candidatos às próximas eleições legislativas no círculo de Aveiro, a realizarem-se no dia 30 de janeiro, na qual a Juventude Popular conta com uma das melhores representações dos últimos anos.

Rita Ramos, 28 anos, advogada, natural de Águeda, presidente concelhia da JP no mesmo local e eleita em Conselho Nacional como representante da JP no círculo de Aveiro, figura no 5.º lugar da lista. Rita Ramos

A JP conta ainda com mais três candidatos. Liliana Cruz, 27 anos, diretora técnica do serviço de apoio domiciliário no Centro Social Paroquial Santo António em Vagos, de onde é natural e presidente concelhia da JP nesse local, vai em 7.º lugar. Liliana Cruz

Marco Carvalho, 25 anos, jurista, natural de Anadia, presidente distrital da JP em Aveiro e membro suplente da assembleia de freguesia da União das freguesias de Arcos e Mogofores, segue-se no 16.º lugar. Por último, no 17.º lugar, Carlota Oliveira, 23 anos, consultora, também natural de Anadia e presidente concelhia da JP nesse sítio.

Marco Carvalho

Carlota Oliveira

O presidente distrital da JP, e também candidato, o anadiense Marco Carvalho, comenta a escolha dos candidatos mostrando natural satisfação e orgulho em ver “pessoas de alto calibre, tanto nas suas profissões como em capacidade política e de pensar o país, a representar a JP no seio das listas do CDS-PP”. Não esquece, de igual forma, o sinal positivo que é “a inclusão de cada vez mais jovens na gestão e representação externa do partido e de como isso pode influenciar a maneira como os jovens veem os partidos e a política, estreitando mais o laço entre eleitos e eleitores”.

A candidatura centrista é encabeçada por Martim Borges de Freitas, economista e atual presidente do Congresso do CDS-PP, e tem como mandatário António Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha. A lista teve como orientação a capacidade autárquica do partido no distrito.