Loja Social da Mealhada distribuiu mais de 80 cabazes de Natal

A Roda Viva – Loja Social do Município da Mealhada iniciou, esta segunda-feira, a entrega de 84 cabazes alimentares de Natal a famílias que, desta forma, podem ter uma mesa mais farta. Além dos géneros alimentícios, 43 crianças receberão o seu presente de Natal.

As 84 famílias contempladas com cabazes de Natal são as que, sendo acompanhadas pela Roda Viva – Loja Social, não estão inseridas em qualquer outro programa de apoio alimentar. Recebem, assim, um cabaz, com os mais diversos alimentos – farinha, arroz, carne, peixe, fruta, produtos de higiene – não faltando os da quadra, como o bolo-rei. Os cabazes foram elaborados pela nutricionista do Serviço de Ação Social da Autarquia de forma a garantir a adequação qualitativa e quantitativa a nível nutricional, consoante a tipologia do agregado. Além dos cabazes familiares, a Loja Social adquiriu ainda brinquedos para 43 crianças, até aos 14 anos, que, de outra forma, dificilmente teriam um presente de Natal.

“Toda a gente tem direito a uma mesa de Natal um pouco mais farta do que a do dia a dia e é uma preocupação minha – incomoda-me mesmo – que esta não seja a realidade de uma parte da nossa comunidade. Por isso, cabe-nos a nós, Município, garantir que algumas famílias vivam uma quadra mais feliz”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

A Loja Social apoia atualmente cerca de 150 agregados familiares, mas, no caso do cabaz de Natal, são contempladas apenas as famílias que não estão inseridas noutro tipo de programa de ajuda alimentar, evitando a duplicação do apoio.

Além da ajuda regular mensal a estas 150 famílias, com roupas, calçado, eletrodomésticos, alimentos, produtos de higiene pessoal e doméstica, a Loja Social atua ainda em situações de emergência, por exemplo, no atual contexto de pandemia, com a entrega de bens alimentares a agregados em situação de confinamento e de carência económica.

Em 11 anos de existência, a Loja Social apoiou mais de um milhar de munícipes nas mais diversas formas, desde a distribuição de alimentos e bens a ações de promoção da qualidade de vida dos utentes, como workshops relacionados com a alimentação saudável ou a autoestima.

Além dos milhares de produtos alimentares, foram entregues cerca de 200 mil produtos tão diferenciados como móveis para a casa, loiça, têxteis, roupas, calçado ou brinquedos ou material escolar. Todos estes produtos são adquiridos por compra da Autarquia ou através de doações de mais de 600 doadores registados.