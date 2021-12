Mealhada veste-se de Natal com mercadinhos e animação do comércio local

O concelho da Mealhada vai “vestir-se” de Natal. A ideia é trazer o espírito de Natal para as ruas e, assim, apelar ao consumo local, seja no comércio tradicional, seja nos mercadinhos que vão realizar-se na cidade, mas também nas diversas freguesias, que terão enfeites alusivos à época, nomeadamente um baloiço de Natal.

O vermelho, o amarelo e o verde marcarão o tom das ruas do centro da Mealhada e os centros das freguesias. Azevinhos, bolas, estrelas, todos os ícones que conferem a esta quadra uma magia inigualável estarão presentes, aqui e ali, muitos deles feitos à mão por gente da terra que se envolveu nesta tarefa de engalanar o Município.

De 10 a 26 de dezembro, o Jardim Municipal transforma-se para receber os motivos natalícios: o boneco de neve e, como não podia deixar de ser, a Casa do Pai Natal, que será o epicentro da animação com algumas surpresas. Na Biblioteca estará patente uma exposição de “Casinhas de Natal” e a cidade terá diversos Mercadinhos de Natal. Do programa constam ainda a “Noite Viva”, em que pequenos espetáculos entram dentro das lojas e estabelecimentos locais, a peça “Pernoita de Massena, do programa “Invasões Francesas – Encruzilhada do Bussaco”, no dia 18 de dezembro, e a chegada do Pai Natal Motard à sua casa, no dia 19 de dezembro. Em cada freguesia haverá decorações e um baloiço de Natal, bem como um Mercadinho. Todas as freguesias serão visitadas pelo desfile de Pai Natal, no dia 19 de dezembro.

A programação de Natal do Município centra-se na animação das ruas com o objetivo de “criar um ambiente de alegria e de proximidade que propicie as compras localmente. Na Mealhada, no Luso, na Pampilhosa, na Vacariça, em Casal Comba ou em Barcouço, queremos que as pessoas contem umas com as outras, se revejam na sua comunidade e sintam que estão a contribuir para que tenhamos todos uma quadra mais rica”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

Ponto alto da programação será o Concerto de Natal, pelo Ensemble Vocal e Instrumental da Orquestra Clássica do Centro, dia 21 de dezembro, no Cineteatro Messias, com entradas gratuitas. Já no início de 2022, destaque para o concerto de Ano Novo, dia 9 de janeiro, às 17h, no Cineteatro Messias.

Programa

Dia 10 de dezembro l Iluminação de Natal l (19h30).

Fogo de Artifício que marca o início das festividades.

Dia 11 de dezembro l Luso l Mercadinho de Natal (10h>16h).

Dia 11 de dezembro l Mealhada l Noite Viva (18h>23h), noite em que grupos de atores atuam nas lojas surpreendendo os clientes.

Dia 12 de dezembro | Pampilhosa | Mercadinho de Natal (10>16h).

Dia 12 de dezembro l Casal Comba l Mercadinho do Associativismo (10>13h).

De 13 a 17 de dezembro l Mealhada l Mercadinho de Natal (11h>16h), na Rua Cerveira Lebre e Rua Costa Simões.

Dia 15 de dezembro l Mealhada l Workshop Ecopresentes, por Verde Naif, na Rua Cerveira Lebre e Rua Costa Simões.

Dia 18 de dezembro l Mealhada l Mercadinho de Natal (10h>22h).

Dia 18 de dezembro l Mealhada l Espetáculo “Pernoita de Massena” (21h). Invasões Francesas – Encruzilhada do Bussaco l “Pernoita de Massena”, storytelling #6. A Caixa de Palco recria a pernoita do general Massena, junto ao Tribunal da Mealhada.

Dia 18 de dezembro l Barcouço l Mercadinho de Natal (10h>13h).

Dia 19 de dezembro l Desfile Pai Natal Motard l Todo o concelho.

Chegada à Casa do Pai Natal l Jardim Municipal da Mealhada (16h).

Dia 19 de dezembro l Mealhada l Mercadinho de Natal 180º l (10 >16h).

Dia 19 de dezembro l Vacariça l Mercadinho de Natal (10h>14h).

De 20 a 24 de dezembro l Mealhada l Mercadinho de Natal (11h>16h).