Oliveira do Bairro: Colaboradores do E-Leclerc oferecem prendas a duas IPSS

Cerca de 240 colaboradores da empresa juntaram-se e angariaram bens que permitiram fazer felizes crianças, jovens e idosos de duas instituições do concelho.

Oliveira do Bairro

Num misto de expectativa e excitação, crianças, jovens e idosos da Solsil aguardavam, na passada quinta-feira, o “Pai Natal do E-Leclerc”.



Numa ação de solidariedade iniciada por Hélder Amendoeira, foram entregues 18 paletes de roupa, brinquedos, DVD’s, livros, doces, roupa de cama e outros bens, em duas IPSS do concelho de Oliveira do Bairro: Solsil e Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro.



Em 2020, o comercial da Cooplecnorte – Central de Compras do Grupo E.Leclerc, em Oliveira do Bairro, decidiu, sozinho, angariar bens para dar a crianças no Natal. “Consegui juntar bens para uma palete. Mas este ano, pensei em convidar os colegas, porque juntos angariaríamos muito mais”. E assim foi.

