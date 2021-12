Oliveira do Bairro vai ter mais contentores para resíduos de Natal

O Município de Oliveira do Bairro vai disponibilizar, em todo o concelho, nesta quadra festiva, entre os dias 23 de dezembro e 7 de janeiro, 28 contentores de 800 litros para a deposição de resíduos de papel e cartão dos embrulhos de Natal, no âmbito da campanha “Ofereça um presente ao futuro!”.

A iniciativa tem como objetivo facilitar a tarefa de separação e deposição do papel e cartão, que são produzidos em grandes quantidades durante este período, bem como aumentar as taxas de reciclagem do concelho de Oliveira do Bairro.

A primeira recolha será feita no dia 27 de dezembro, de forma a evitar acumulações de lixo após o Natal.

Os contentores específicos para o depósito de papel e cartão vão estar devidamente identificados com o mote da campanha: “Ofereça um presente ao futuro! Separe os seus embrulhos”.

A localização de todos os pontos está disponível no site do Município.

De acordo com Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e responsável pela área do ambiente, “a época natalícia é propícia à maior produção de resíduos, o que dificulta a tarefa de manutenção da salubridade e limpeza do espaço público.”

Por aquelas razões, explica o autarca, o Município de Oliveira do Bairro decidiu “reforçar o número de contentores destinados à deposição destes resíduos recicláveis, que vão estar distribuídos pelas zonas residenciais do concelho, junto aos ecopontos já existentes nos vários locais”.

O vice-presidente da autarquia oliveirense deixa um apelo aos munícipes, para que, nesta quadra festiva, “depositem os resíduos de forma responsável e consciente”.