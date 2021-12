“Qualidade Exemplar” da Água da AdRA distinguida pela Entidade Reguladora

A AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A, foi distinguida com o selo de qualidade da água para consumo humano, pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal)

Com este selo, a ERSAR diferencia e identifica as entidades gestoras que cumprem com excelência os exigentes parâmetros de qualidade da água para que seja própria para consumo humano.

Segundo Sérgio Pinto, responsável pela qualidade da água na AdRA, “este prémio é o resultado lógico de um trabalho sistemático e minucioso levado a cabo por todas as áreas da empresa (laboratório, operacionais, gestão) para assegurar que a água que chegue até as casas das famílias, empresas, hospitais, escolas da região tenha qualidade para ser consumida com confiança pelo consumidor”.