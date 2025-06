Águas do Centro Litoral promove sustentabilidade hídrica com ações na região

A Águas do Centro Litoral (AdCL) junta-se às comemorações do Dia Mundial do Ambiente 2025, cujo tema, definido pelas Nações Unidas, é Combater a poluição por plástico. Este mote global desafia cidadãos, entidades e organizações a adotarem práticas mais sustentáveis e a reduzirem o impacto do plástico nos ecossistemas, especialmente nos recursos hídricos.

Um tema alinhado com o trabalho diário dos profissionais da água da AdCL, cuja missão é garantir o abastecimento de água com qualidade, o tratamento adequado de águas residuais e, consequentemente, a proteção dos recursos hídricos da região.

O plástico é hoje uma das principais ameaças ao equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Todos os anos, milhões de toneladas de resíduos plásticos acabam nos rios e mares, prejudicando a vida marinha, contaminando os cursos de água e, afetando a saúde humana e o ciclo urbano da água.

Enquanto entidade gestora do sistema multimunicipal de abastecimento e saneamento da região do Centro Litoral, a Águas do Centro Litoral tem um papel crucial na prevenção da entrada de plásticos no ambiente, assegurando que os efluentes domésticos e industriais são devidamente tratados, nas suas estações de tratamento de águas residuais (ETAR), antes de serem devolvidos ao meio natural. Paralelamente, promove a educação ambiental e a sensibilização para práticas responsáveis, como o uso correto da rede de saneamento e a redução de resíduos descartáveis, incluindo o plástico.

Neste contexto, a AdCL está alinhada com o apelo global das Nações Unidas: agir localmente, com impacto real, para travar a poluição plástica, promovendo uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade ambiental junto da população.

Em linha com este objetivo, e na semana em que se comemora o Dia Mundial da Criança e do Ambiente, a AdCL dinamiza um conjunto de iniciativas de sensibilização e proximidade à comunidade, reforçando a sua missão de garantir a gestão sustentável da água e do saneamento, com impacto direto na proteção dos rios, mares e oceanos.

“O mar começa aqui e em ti”

A Águas do Centro Litoral tem dinamizado a campanha “O mar começa aqui e em ti”, em parceria com a ABAEE, que pretende reforçar o papel que cada cidadão tem na prevenção da poluição marinha, com foco no combate aos resíduos plásticos que chegam ao oceano através das redes de drenagem urbana. Ao sensibilizar para o correto uso dos sistemas de saneamento e para a importância da separação de resíduos, a AdCL procura fomentar comportamentos mais conscientes e responsáveis.

É nesse sentido que a AdCL marca presença nas comemorações do Dia da Criança e do Ambiente, em colaboração com os municípios de Águeda, Porto de Mós e Leiria, através de atividades lúdico-pedagógicas destinadas às crianças. As ações focam-se no ciclo da água, na redução do plástico de uso único e na valorização dos recursos naturais.

No dia 1 de junho, a AdCL e o Município da Marinha Grande promoveram, ainda, um Dia Aberto às infraestruturas de água da região, permitindo à população conhecer de perto o funcionamento do ciclo urbano da água – da captação e abastecimento ao tratamento e devolução ao ambiente.

Com estas ações, a AdCL reforça o seu compromisso com a proteção dos recursos hídricos, a literacia ambiental e a mobilização para a ação climática, contribuindo ativamente para a redução da poluição por plástico e a preservação do património natural da região Centro Litoral.