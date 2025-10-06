Libertação de aves entre ações que marcam 10 anos de CIA na Mealhada

O Centro de Interpretação Ambiental (CIA) da Mealhada completou uma década de atividade, firmando-se como um espaço de referência na sensibilização para as questões ambientais e na promoção de práticas sustentáveis. A libertação de duas aves, uma sessão de sensibilização com crianças e seniores e a inauguração de uma exposição, entre outras ações, assinalaram a efeméride, no passado dia 1 de outubro.

O CIA Mealhada celebrou o 10.º aniversário na segunda-feira (29 de setembro), Dia Nacional da Água, aproveitando as duas efemérides para apresentar a exposição Edurrio, proposta pela Universidade de Coimbra. Trata-se de uma mostra científica que pretende dar a conhecer os ecossistemas ribeirinhos urbanos e sensibilizar para a sua preservação e importância na sustentabilidade das cidades.

Para além desta exposição, patente do espaço do CIA, o dia de festa integrou ainda a devolução à natureza de um casal de mochos-galegos, em colaboração com o CERVAS – Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens, que através de Ricardo Brandão desenvolveu uma oficina de sensibilização para crianças, jovens e seniores, que encheram por completo as instalações deste equipamento.

Desde a sua inauguração, o CIA da Mealhada tem sido palco de iniciativas que unem ciência, educação e comunidade, tornando-se um verdadeiro laboratório vivo para a preservação da natureza e para a construção de um futuro mais verde.

Ao longo desta década, recebeu milhares de visitantes, entre escolas, famílias, turistas, investigadores e profissionais. Dinamizou projetos que ligam a população ao território, com especial foco na proteção da água, da floresta e da biodiversidade local.

Através de uma abordagem inclusiva e colaborativa, o CIA tem desenvolvido inúmeras ações em parceria com escolas, instituições sociais (IPSS), autarquias locais e outras entidades, garantindo que a educação ambiental seja acessível a todas as faixas etárias e contextos sociais.

Nestes 10 anos, o CIA esteve envolvido em 2.552 atividades e envolveu 67.617 participantes, registando um crescimento destes dois indicadores nos últimos anos.