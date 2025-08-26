Praias de Cantanhede mantêm qualidade da água balnear “excelente”

Último relatório divulgado pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos diz respeito a avaliação que decorreu no período compreendido entre 21 de julho e 24 de agosto.

A qualidade da água balnear das praias de interior e costeiras do concelho de Cantanhede foram consideradas com “excelente” de acordo com os últimos dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.

De acordo com informação do município, “em avaliação estiveram as praias marítimas da Tocha e Palheirão, as praias fluviais de Olhos da Fervença e Sete Fontes e a Piscina Natural de Ançã, todas com um histórico de avaliação de qualidade máxima na última década”.

Neste último relatório divulgado por esta entidade da Agência Portuguesa do Ambiente que supervisiona a qualidade da água balnear, a avaliação decorreu no período compreendido entre 21 de julho e 24 de agosto.

“Refira-se, a propósito, que no decurso da época balnear há necessidade de avaliar a qualidade da água numa perspetiva de prevenção do risco para a saúde que possa resultar de situações de poluição de curta duração ou de situações anormais, pelo que é realizada uma avaliação pontual/amostra a amostra, com base na norma que é apresentada abaixo”, lê-se ainda na nota enviada à redação que acrescenta: “para cada água balnear é estabelecido um programa de monitorização, tendo um mês como intervalo máximo entre amostragens”.