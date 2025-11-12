Anadia bebe água “de qualidade exemplar”

Câmara Municipal de Anadia é uma das 72 entidades distinguidas. Este foi o segundo ano consecutivo que a ERSAR atribuiu o selo de “Qualidade exemplar da água para consumo humano” à autarquia anadiense que continua a ter sob sua alçada a gestão do setor da água.

A Câmara Municipal de Anadia é uma das 72 entidades distinguidas pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos) pela “qualidade exemplar da água para consumo humano”. Este foi o segundo ano consecutivo que a ERSAR atribuiu o selo de “Qualidade exemplar da água para consumo humano” à Câmara Municipal de Anadia, que continua a ter sob sua alçada a gestão do setor da água.

Para o presidente da autarquia anadiense, Jorge Sampaio, esta distinção é “um orgulho muito grande”, pelo que “espelha o trabalho de toda a equipa da Câmara e funcionários da autarquia fazem para que o sistema funcione”.

Ciente de que, como qualquer outro sistema, existem e existirão sempre algumas falhas, Jorge Sampaio sublinha que, em matéria de qualidade da água, “esta está completamente comprovada pela entidade reguladora”, sendo, por isso, “o corolário do trabalho que a câmara municipal tem vindo a realizar ao longo de todos estes anos, “ainda que estejamos num sistema isolado, trabalhando por nós próprios”.

“Um prémio que nos atribui uma responsabilidade acrescida para manter esta qualidade”, frisou, dando nota de que o investimento nesta área irá continuar.

Acrescente-se ainda que na região, para além da Câmara Municipal de Anadia, só a INOVA – EM de Cantanhede foi distinguida com o mesmo prémio.

Refira-se ainda que esta iniciativa da ERSAR, criada em 2009, pretende evidenciar as entidades prestadoras de serviços de abastecimento público de água que, no último ano de avaliação regulatória, tenham assegurado uma qualidade exemplar da água para consumo humano.

As 72 as entidades gestoras do setor da água agora distinguidas, abrangem 50,9% da população.

Para a atribuição dos referidos selos pela ERSAR foi verificado, entre outros aspetos, o cumprimento de todos os critérios previstos no respetivo regulamento, nomeadamente: cumprimento do prazo legal de submissão do programa de controlo da qualidade da água (PCQA); 100 % de cumprimento do número de análises agendadas no PCQA; 99,0 % de cumprimento dos valores paramétricos; 99,0 % de cumprimento dos valores paramétricos de controlo de rotina 1 (bactérias coliformes e Escherichia coli).

Às 72 entidades gestoras a quem foi atribuído um selo, será entregue um certificado e o direito de usar essa imagem, através da sua utilização na sua imagem institucional, nomeadamente no sítio da Internet, comunicações e publicidade, entre outras aplicações, associando-lhe assim uma marca única identificativa da qualidade do serviço prestado aos utilizadores.

Os selos serão entregues em cerimónia, no dia 18 de novembro, às 17h30. O ENEG 2025 é uma organização da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) que, neste ano, decorrerá de 18 a 21 de novembro, no Europarque, em Santa Maria da Feira.