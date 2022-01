Autarquia desativou 421 ninhos de vespa asiática em 2021

A deteção ou suspeita de ninhos de vespa velutina em Oliveira do Bairro deve ser comunicada à Câmara Municipal ou à Junta de Freguesia.

O Município de Oliveira do Bairro desativou, em 2021, 421 ninhos de vespa velutina, ou vespa asiática.

De acordo com Susana Martins, vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, “2021 foi, de longe, o ano em que fizemos mais intervenções em ninhos da vespa velutina, o que demonstra, da nossa parte, uma crescente capacidade de intervenção e de dar resposta célere aos pedidos dos munícipes neste âmbito, mas também um preocupante aumento deste fenómeno, com perigos para a biodiversidade e saúde pública”.

A autarca assegura que, apesar do número crescente de casos, “temos conseguido dar resposta apropriada, com um tempo médio de resposta, desde a notificação, inferior a 48h”. Ainda segundo Susana Martins, “a intervenção passa ainda pela análise dos ninhos, no sentido de se perceber se são mesmo de vespas velutinas, porque apenas estes devem ser destruídos”.

A autarquia bairradina distribuiu ainda, por vários apicultores do Concelho, 27 armadilhas para captura de vespas velutinas, com o objetivo de “minimizar a pressão exercida por esta praga junto dos apiários”, explicou Susana Martins.

Os ninhos encontrados no concelho de Oliveira do Bairro têm sido localizados, na sua maioria, em árvores, embora alguns tenham sido também identificados em edifícios de várias tipologias ou mesmo no subsolo.

Na área do concelho de Oliveira do Bairro, a deteção, ou a suspeita de existência de ninhos, ou de exemplares da vespa velutina deverá ser comunicada à Câmara Municipal, através dos contactos 234 732 100 / geral@cm-olb.pt, ou à Junta de Freguesia.