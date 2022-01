Bandas de Oliveira do Bairro juntas em Concerto de Reis

É já no próximo domingo, dia 16 de janeiro, às 15h, que o Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, apresenta o tradicional Concerto de Reis.

Em palco vão estar a Banda Filarmónica da Mamarrosa, dirigida pelo maestro Abílio Liberal, e a União Filarmónica do Troviscal, dirigida por André Granjo, que vão presentear o público com interpretações memoráveis de obras e compositores de relevo, dando assim as boas-vindas ao novo ano.

Este espetáculo contará ainda com a participação especial dos músicos da Tuna da Universidade Sénior de Oliveira do Bairro, do Grupo de Cantares de Bustos e do Grupo Cantares dos Moinhos.

Os bilhetes para o Concerto de Reis são gratuitos e estão disponíveis no Quartel das Artes, não sendo possível a reserva dos mesmos.