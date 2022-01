Columbófila Cantanhedense homenageia a título póstumo Alberto Abrantes

A Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense vai, mais uma vez, promover uma singela homenagem, na passagem do 11.º aniversário do falecimento do presidente Honorário Alberto Abrantes, por forma a perpetuar a sua memória.

Alberto Abrantes, que dedicou mais de 40 anos da sua vida à Columbófila, muitos na qualidade de presidente da direcção, “tornou-se um dos maiores vultos da história da Sociedade Columbófila e dos que mais contribuiu para o progresso associativo no concelho de Cantanhede”, refere a direção da associação.

Assim, no próximo sábado, dia 15 de janeiro, pelas 21h, será celebrada missa por intenção da sua alma, na Igreja Matriz de Cantanhede, estando ainda agendado no Cemitério Municipal, uma pequena homenagem, que pelas restrições conhecidas, não é pública.