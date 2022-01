Concelho de Cantanhede regista redução de ninhos de vespa velutina

Câmara Municipal em colaboração com as JF já disponibilizou cerca de 600 armadilhas aos apicultores do concelho.

A Proteção Civil do Município de Cantanhede detetou e eliminou 516 ninhos de vespa asiática em 2021, mais 80 do que no ano anterior.

Este resultado decorre da intensificação das ações no combate a uma praga que se disseminou por todas as freguesias do concelho desde que o primeiro caso foi detetado no concelho, em setembro de 2015, na freguesia de Murtede, tendo-se verificado uma tendência de crescimento que chegou a ser superior a 100% até 2019, revelou a câmara municipal.

“A partir de 2020, houve uma clara inversão dessa tendência, com o aumento de novas deteções a quedar-se nos 15% em relação ao ano anterior e na autarquia cantanhedense acredita-se que isso se deve em grande medida à estratégia adotada para erradicação da vespa velutina”, acrescenta a autarquia em nota de imprensa.

“Esta estratégia, recorde-se, tem assentado no reforço da capacidade técnica e operacional das equipas criadas para eliminação dos ninhos, bem como na instalação de armadilhas de captura e monitorização da sua eficácia, bem como, a montante dessas ações, nas campanhas de informação e sensibilização da população, mobilizando os munícipes a acionarem a atuação da brigada de destruição de ninhos logo que sejam detetados”, explica a câmara municipal, não deixando ainda de destacar a importância das armadilhas: “que se tem revelado bastante eficaz” e que, no período de 15 de março a 30 de junho de 2021, reverteu na captura de mais de 2.500 vespas velutinas fundadoras nas 52 já instaladas.

A este propósito, é de salientar que o Serviço Municipal de Proteção Civil tem vindo a desenvolver um estudo para avaliar o quanto tais dispositivos impedem o aparecimento de novos ninhos, sendo que, até esta altura, os resultados apontam para a existência de inegáveis vantagens. “A captura das vespas fundadoras por essa via permitiu uma significativa redução da tendência de crescimento exponencial da disseminação da praga, constatando-se que nas zonas onde foram instaladas as armadilhas houve um aumento de apenas 25 ninhos em relação ao ano anterior”, frisa nota do município.

Entretanto, a Câmara Municipal de Cantanhede, com a colaboração das Juntas de Freguesia, disponibilizou cerca de 600 armadilhas aos apicultores do concelho, no sentido de ajudar os produtores de mel a eliminarem uma praga que tem um impacto devastador na sua atividade.

Paralelamente, prosseguem as campanhas de sensibilização, dando conta que a sinalização dos ninhos deve ser comunicada à Proteção Civil Municipal de Cantanhede através do número 231 423 818 (09h00 – 17h00 de segunda a sexta-feira) ou através do endereço de correio eletrónico proteccao.civil@cm-cantanhede.pt .