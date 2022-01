Concelhos bairradinos do Baixo Vouga somam quase 2600 casos ativos de Covid-19

Na semana de 11 a 17 de janeiro, 2596 pessoas testaram positivo à Covid-19 em Águeda, Anadia, Oliveira do Bairro e Vagos.

Oliveira do Bairro

Os concelhos bairradinos do ACES do Baixo Vouga – Águeda, Anadia, Oliveira do Bairro e Vagos – somam atualmente 2596 casos ativos de Covid-19. Na semana de 11 a 17 de janeiro, foi este o número de pessoas que testou positivo à Covid-19.

Águeda é o concelho com mais casos ativos – 1120, seguindo-se Anadia, com 536.

Oliveira do Bairro tem 500 casos ativos e Vagos, 440.

O Jornal da Bairrada não teve, até ao momento, acesso aos dados atualizados de Cantanhede e Mealhada, pertencentes ao ACES do Baixo Mondego. Os últimos dados, de 7 de janeiro, davam conta de que Cantanhede tinha 1047 casos ativos, enquanto que na Mealhada os números da infeção ativa cifravam-se nos 216.