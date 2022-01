Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas assinalado pela GNR

Visando contribuir para a prevenção e o combate à violência em contexto escolar e na comunidade de crianças e jovens, e para assinalar a data de hoje, dia 30 de janeiro – Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas -, a Guarda Nacional Republicana (GNR) está a promover, entre o dia 24 de janeiro e o próximo dia 4 de fevereiro, um conjunto de ações de formação e de sensibilização, com o objetivo de alertar para a necessidade de prevenir comportamentos violentos.

Com estas iniciativas a GNR pretende “consciencializar e sensibilizar a população em geral e, em particular, as crianças e jovens, prevenindo comportamentos de risco e comportamentos violentos, retratados muita vez como violência entre pares (bullying), discriminação e ameaças”, lê-se no comunicado da GNR, onde se explica que, “a violência entre pares inclui vários crimes, tais como crimes de ofensas à integridade física, injúrias, ameaça e coação”.

Por isso, a GNR aconselha os pais a “estarem atentos às alterações no humor dos filhos, abatimento físico e/ou psicológico, sinais de impaciência ou ansiedade, piores resultados e desinteresse na escola, queixas físicas permanentes (dor de cabeça, de estômago, perturbações no sono, nódoas negras), irritabilidade extrema, ou qualquer outra mudança de comportamento, pois estes sinais podem camuflar sinais de violência física ou psicológica”.

Ainda no comunicado, a GNR avança que “nas escolas, a maioria destes atos ocorre fora da visão dos adultos e grande parte das vítimas não reage ou fala sobre a agressão sofrida, ocorrendo muitas vezes através dos meios digitais, mais concretamente, nas redes sociais”.

Uma problemática que tem levado a GNR a desenvolver várias iniciativas relacionadas com esta temática, levando a cabo diversas ações de sensibilização focadas em temas relacionados com a “Violência”, “Internet Segura”, “Cidadania e Não-Discriminação” e “Direitos Humanos e das Crianças” nos quais são especificamente tratadas as diversas formas de violência.

As ações são desenvolvidas desde a idade pré-escolar até ao 3,º ciclo, apesar de abordagens diferentes, pois considera-se fundamental educar e prevenir este tipo de comportamentos desde cedo.

De referir ainda que no primeiro período, do ano letivo de 2021/2022, a GNR registou um total de 70 agressões em ambiente escolar. Além disso, já realizou no presente ano letivo (2021/2022) 507 ações de sensibilização, das quais 328 foram dedicadas ao tema da “Violência entre Pares”, 146 de “Violência nas Escolas” e 33 de Ciberbullying, abrangendo um total de 14 119 alunos e 507 escolas.