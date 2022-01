Fundação Mata do Bussaco celebra protocolo para voluntariado

Protocolo celebrado com a associação ambientalista Plantar uma Árvore estabelece acordo de acolhimento para a equipa de voluntários.

O protocolo assinado, na manhã desta sexta-feira, dia 7 de janeiro, vem tornar mais estreita uma relação, que já conta com alguns anos, entre a Fundação Mata do Bussaco (FMB) e a associação ambientalista Plantar uma Árvore, através do acolhimento a uma equipa permanente de voluntários.

A associação Plantar uma Árvore, que desenvolve e implementa programas de voluntariado de sustentabilidade ambiental, tem vindo a integrar um plano de conservação da Mata Nacional do Bussaco, promovido pela FMB. As ações de voluntariado, que têm ocorrido de forma bianual, contribuíram de forma consistente e significativa para a replantação e recuperação de diversas zonas da mata.

A FMB e a associação formalizam, agora, por um período de dois anos, a permanência diária de uma equipa, de cerca de 5 elementos, que irá intervir de forma gratuita, contando com alojamento.

A FMB estabelece, assim, um protocolo inédito com uma organização ambiental que desenvolve um programa de voluntariado, de âmbito nacional, dedicado à promoção e conservação da floresta.