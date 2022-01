Garantidos 1,8 milhões para ampliação da Zona Industrial de Vila Verde

O Município de Oliveira do Bairro conseguiu um financiamento, de fundos europeus, de cerca de 1,8 milhões de euros para a ampliação da Zona Industrial de Vila Verde.

O valor de 1.791.635,19 euros foi atribuído no âmbito de uma candidatura apresentada pelo município bairradino ao Programa Operacional Regional Centro 2020.

De acordo com Duarte Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, o anúncio da aprovação da candidatura foi “uma excelente notícia para o Município e para todos os oliveirenses”.

“Íamos avançar com o alargamento da ZI de Vila Verde apenas com investimento municipal e, com este apoio, vamos conseguir canalizar recursos financeiros para outros projetos da nossa estratégia, nomeadamente para o alargamento das restantes zonas industriais do Concelho”, acrescentou o autarca.

Relativamente à Zona Industrial de Vila Verde, Duarte Novo refere que já foi concluído o concurso público para a empreitada de alargamento e infraestruturas, tendo a data limite de entrega das propostas terminado no passado dia 27 de dezembro.

O líder da autarquia de Oliveira do Bairro estima que o valor a investir neste projeto seja “superior a 4 milhões de euros, englobando a aquisição de terrenos, infraestruturas e requalificação viária, para além de outras intervenções paralelas a realizar naquela área”.

A ampliação da Zona Industrial de Vila Verde contempla 41 novos lotes e as infraestruturas necessárias para a instalação de empresas num espaço “moderno e aprazível, quer para quem aí trabalha, quer para os seus visitantes”, conforme se pode ler no documento do projeto da Unidade de Execução, entretanto aprovado.

Recorde-se que o Município de Oliveira do Bairro anunciou no ano passado pretender investir 10,3 milhões de euros nas zonas industriais do Concelho, até 2025, no âmbito da sua estratégia de Desenvolvimento Económico.

De acordo com Duarte Novo, “o aumento e a criação de novas infraestruturas nas nossas zonas industriais, começando pela de Vila Verde, é fundamental na nossa estratégia de apoio à criação e sedeação de empresas e na promoção do Concelho enquanto território ‘amigo’ do investimento e do investidor”.

A autarquia lembra que, atualmente, a Zona Industrial de Vila Verde, tal como acontece com as restantes zonas industriais do Concelho de Oliveira do Bairro, não tem lotes de terreno disponíveis para projetos empresariais que desejem instalar-se, ou para empresas aí localizadas que pretendam aumentar as suas instalações.