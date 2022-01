Grestel personaliza fachada de azulejos da nova Casa das Associações em Aveiro

É a primeira vez que a empresa vaguense Grestel desenha e fabrica azulejos em grés fino para um projeto de intervenção urbana, realizado em parceria com a Confraria dos Ovos Moles, a Confraria de S. Gonçalo, a ADERAV e outras empresas.

Este projeto teve como objetivo a valorização do edifício através da transformação da fachada com recurso a azulejos personalizados e com relevo, preservando a tradição da azulejaria portuguesa, ainda bem presente na arquitetura da cidade.

Sob a insígnia Costa Nova, a principal marca própria da Grestel, nasceram três azulejos representativos de cada uma das associações que passaram a ter a sua sede nesse espaço. Todos os azulejos foram produzidos em Eco Gres, uma pasta cerâmica inovadora e completamente sustentável, feita a partir de materiais reciclados, provenientes de excedentes e subprodutos cerâmicos e de outras indústrias.

A intervenção na fachada deste edifício histórico é já um ponto de interesse para os habitantes locais e poderá tornar-se num caso sério de atração turística da cidade, conhecida pela sua tradição cerâmica e arquitetura em azulejaria portuguesa.









Um projeto pioneiro que alia a promoção e preservação cultural da cidade à sustentabilidade, e que poderá resultar num novo nicho de negócio para a Grestel – “Costa Nova Ecotiles em Eco Gres” – a criação de azulejos cerâmicos para o setor da construção, feitos a partir de grés reciclado e totalmente sustentáveis.

A nova sede da Confraria dos Ovos Moles, Confraria de São Gonçalo e ADERAV – Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural da Região de Aveiro, foi inaugurada no passado sábado, dia 15 de janeiro e situa-se no Número 27 da Rua Homem Cristo Filho, em Aveiro.

Qualidade, durabilidade e design

Fundada em 1998, a GRESTEL – Produtos Cerâmicos, S.A. dedica-se à produção de artigos de mesa, forno e acessórios de servir em grés fino, num conceito original de qualidade, durabilidade e design exclusivo.

Utilizando como matéria-prima os melhores recursos naturais existentes em Portugal, combinamos o nosso know-how no fabrico cerâmico artesanal com as mais recentes tecnologias, numa fórmula exclusiva a elevada temperatura.

A Eco Gres® é uma marca registrada da Grestel. Todos os produtos com este selo de garantia são produzidos a partir de materiais reciclados não perigosos, provenientes de excedentes e subprodutos cerâmicos e outros aditivos. Uma pasta cerâmica inovadora e 100% ecológica.

O Eco Gres® é o resultado de um longo trabalho de investigação entre a Grestel e a Universidade de Aveiro, que culminou no desenvolvimento de uma matéria-prima reciclada com grandes vantagens para o meio ambiente: preservação de recursos naturais – com a redução do volume de extração de matérias-primas naturais; eficiência energética – com a consequente redução da pegada ecológica; saúde e segurança – com a redução dos excedentes descartados em aterros sanitários.