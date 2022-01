Junta de Oliveira do Bairro formaliza um dos primeiros centros “Eu Sou Digital”

A Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro passou a disponibilzar um dos primeiros centros “Eu Sou Digital”, da região e do país, para uma meta nacional que pretende chegar aos 1.500 centros.

Esta iniciativa junta o Estado Português através da Estrutura de Missão Portugal Digital, a Caixa Geral de Depósitos e o MUDA – Movimento pela Utilização Digital Ativa, sendo cofinanciado pelo Portugal 2020 e pelo Fundo Social Europeu da União Europeia.

O programa prevê a capacitação digital de 1 milhão de adultos em Portugal até ao final de 2023, através do desenvolvimento de uma rede de mais de 30.000 voluntários, apoiados por este milhar e meio de centros a serem criados.

Na passada quinta-feira, dia 13, foi a vez de formalizar o centro Eu Sou Digital da Junta de Oliveira do Bairro, que vai aproveitar os recursos da UNISOB para dar apoio a este programa nacional.

Para tal, foi rubricado o protocolo entre as duas entidades, que abrangeu a disponibilização de tablets para que a Junta de Oliveira do Bairro e os mentores associados ao programa possam colocar localmente em prática esta missão de capacitar digitalmente mais de um milhão de cidadãos infoexcluídos, ou seja, adultos com mais de 45 anos que atualmente não tenham qualquer interação com o mundo digital.

Saiba mais sobre este programa e sobre o arranque do centro em Oliveira do Bairro, aqui ou na edição impressa de 20 de janeiro.