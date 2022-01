O PS, quando falta apurar o resultado em 100 freguesias de Aveiro, está a liderar com 38,30 por cento dos votos, logo seguindo pelo PSD com 37,22 %.

O Chega é, para já, a terceira força política, com pouco mais de 6 por cento, seguindo-se o BE com 4,21, Iniciativa Liberal (4,01) , CDS-PP (3,11) e CDU (1,53).

A abstenção no círculo eleitoral de Aveiro está a rondar os 44 por cento.