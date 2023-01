Kiwicoop: Nélio Marques assegura continuidade num ato eleitoral com três listas

Eleições aconteceram no passado sábado, com três listas a levarem 233 sócios às urnas de voto.

Oliveira do Bairro

Nélio Marques é o novo presidente do conselho de administração da Kiwicoop, organização de produtores de kiwi com sede em Oliveira do Bairro.

Nas eleições do passado sábado, dia 7, e pela primeira vez na história desta cooperativa frutícola, apresentaram-se a votos três listas, para gerir os destinos nos próximos quatro anos.

Num universo de 330 sócios, acabaram por exercer o direito de voto 233 associados, elegendo a Lista A, encabeçada por Nélio Marques, produtor de Arazede (Montemor-o-Velho), que acabou por vencer as propostas das outras duas listas, encabeçadas por Luis Correia e Luis Neves.

O novo líder da Kiwicoop já fazia parte do conselho de administração, que nos últimos anos foi liderado por José Carlos Soares, que passa agora a presidir à assembleia-geral desta organização de produtores.

