Música: Bárbara Oliveira cumpre sonho e lança 1.º single

Chama-se “Woman” e está carregado de sentido(s), aquele que é o primeiro trabalho musical da jovem de Águas Boas, Bárbara Oliveira.

Estudante na Escola Secundária de Oliveira do Bairro e de canto lírico no Conservatório de Música da Bairrada, Bárbara Oliveira sente-se atraída pelo canto desde muito nova, mas foi a participação no programa “All Together Now” (TVI), em 2021, que lhe deu o impulso que precisava para se aventurar na composição de um tema seu. “Woman foi isso mesmo, percebi que podia compor e já não tinha desculpa para não o fazer”, disse a jovem Bárbara Oliveira, atualmente com 17 anos de idade.

Este 1.º single, que a autora está a tentar fazer chegar à plataforma de música Spotify, é um tema que coloca a mulher em destaque. “Primeiro, porque sou mulher e esta mensagem adequa-se a todas mulheres do mundo”, começa por referir.

Veja o vídeo de Woman: