O futuro do setor desportivo é tema de seminário organizado pela Câmara da Mealhada

A Câmara Municipal da Mealhada organiza, no dia 18 de fevereiro, no Cineteatro Messias, um seminário inteiramente dedicado ao desporto e às suas potencialidades e impactos noutras áreas sociedade, da economia, à educação e qualidade de vida. O objetivo é traçar o perfil atual do setor do desporto e alinhavar estratégias e orientações para o futuro.

O seminário “O desporto precisa de todos. Como?” junta selecionadores nacionais, académicos, especialistas, técnicos e jornalistas deste setor, que abordarão temáticas como “O Desporto e a Educação”, “O desporto e os territórios intermunicipais”, “O dirigente Amador no desporto profissional” ou “Os municípios enquanto organizadores de desporto e de oferta desportiva”.

Participam, como oradores, Paulo Pereira, selecionador Nacional de Andebol, Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo e António Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação. Do quadrante académico, destacam-se Jorge Bento, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Manuel João Coelho e Silva e Raul Martins, da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, da Universidade de Coimbra, Pedro Morouço, diretor da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, Abel Santos, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior e Fernando Tenreiro, da Universidade Lusíada de Lisboa.

Há ainda oradores que representam instituições que atuam nas diversas vertentes do Desporto. Além do presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, participarão Nuno Ferro, presidente da Sociedade Portuguesa de Educação Física, Pedro Soares, dos Municípios Amigos do Desporto, Walter Chicharro, presidente da Câmara Municipal da Nazaré ou Jorge Brito, secretário executivo da CIM Região de Coimbra.

O mundo assiste a mudanças acentuadas na sociedade com efeitos em todos os setores, incluindo o Desporto. E o fenómeno desportivo é gerador de impactos a diversos níveis, nomeadamente económico, competitivo, social e na saúde. Assim, este é um setor que pode introduzir e potenciar mudanças em diversos patamares da sociedade: do poder central às entidades operacionais e autárquicas, do setor público ao privado. É neste contexto que o Município da Mealhada, organiza este espaço de debate e análise.

“O objetivo desde momento reflexivo é fazer um retrato da realidade e estabelecer as principais linhas orientadoras a concretizar no futuro. Um dos aspetos das principais do nosso programa prende-se com o bem-estar e a qualidade de vida das populações, com os espaços ao ar livre e a sua vocação para a fruição das pessoas, sendo que o Desporto é um fator primordial neste nosso desígnio. Não podemos perder mais tempo. O futuro é agora”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.