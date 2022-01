Oliveira do Bairro garante manutenção no Campeonato SABSEG

A três jornadas do final da primeira fase, o Oliveira do Bairro, apesar de ter um jogo em atraso, esta quarta-feira, contra o Pampilhosa, alcançou o grande objetivo da época, que era a manutenção no principal escalão do futebol distrital aveirense. Essa meta da equipa bairradina foi garantida com a vitória, por 2-1, em casa, frente ao Bustelo. Outro grande destaque vai para a equipa de juniores do Anadia FC que, ao vencer em casa o Sp. Pombal, por 3-1, em mais uma jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, garantiu o apuramento para a fase de subida de divisão. No basquetebol, o Sangalhos derrotou o Esgueira e isolou-se na Zona Norte da Proliga.

Na Liga 3, o Anadia viu mais um jogo ser adiado por causa da Covid-19, no seu adversário, o Lourosa.

No Campeonato SABSEG, o Águeda manteve o segundo lugar ao vencer em casa o Pampilhosa por 2-0, deixando os ferroviários mais longe do Top 4, tal como a LAAC que, num confronto direto, perdeu no fim em casa com o Estarreja.

O Fermentelos venceu na casa do Válega por 3-1. receção ao Avanca por dois golos sem resposta.

Na 1.ª Divisão Distrital – Zona Sul, o Bustos foi o grande beneficiado da jornada. Fez o seu trabalho ao vencer em casa o Macieira de Cambra (2-1) e aproveitou as derrotas da Juve Force no reduto do Mourisquense e do Valecambrense em Antes (4-1), para se isolar na segunda posição.

Já na 2.ª Divisão, nada de novo na frente da classificação. O Aguinense continua líder após vencer em casa o Anadia B por 2-1; o Águas Boas manteve o segundo lugar depois de ganhar na Azenha por 2-1, e o terceiro é o VN Monsarros, que ganhou no terreno do Mourisquense B com dois golos sem resposta.

No Campeonato da Proliga e no jogo grande da 12.ª ronda e onde estava em jogo a liderança isolada na Zona Norte, o Sangalhos, na receção ao Esgueira, levou a melhor por 62-57. O primeiro lugar já não deverá fugir, a duas jornadas para o final da primeira fase, à equipa comandada por Emanuel Silva.