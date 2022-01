Poda e enxertia são tema de formação em Cantanhede

Ação de formação decorre no Pavilhão do Marialvas e é promovida pelo Município de Cantanhede.

“Poda e Enxertia em Fruticultura” é o tema da ação de formação que vai decorrer na sala de formação do Pavilhão Marialvas, a partir do próximo dia 19 de fevereiro, em horário pós-laboral. Promovida pelo Município de Cantanhede, através do Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor, em parceria com Instituto de Emprego e Formação Profissional, tendo como público-alvo a população empregada e ativa.

Para participarem na formação, os interessados têm obrigatoriamente que se inscrever previamente junto da entidade promotora (presencialmente no Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor localizado na Casa Francisco Pinto, ou através do telefone: 231 410 100 ou ainda do email: msilva@cm-cantanhede.pt) de forma a preencher as 15 vagas existentes. Como habitualmente, após a conclusão desta iniciativa serão entregues aos intervenientes os respetivos certificados de formação.

Com a duração de 50 horas, a iniciativa formativa é gratuita e tem como principal objetivo reforçar as boas práticas de poda e de informar aos podadores particulares, cumprindo as três Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) seguintes: Identificar as épocas adequadas para a realização da poda e da enxertia e das diferentes técnicas utilizadas; Identificar os diferentes tipos de poda em fruticultura; Identificar os diferentes tipos de enxertia em fruticultura.

A formação de “Poda e Enxertia em Fruticultura” contempla aulas teóricas e práticas, que permitem adquirir e colocar em prática os conhecimentos, em diferentes tipos de poda de vinha e árvores de fruta, enquadrada na época mais apropriada para a sua realização.

A poda e a enxertia, quando executada corretamente, contribui de decisivamente para o bom estado fitossanitário da árvore ou videira, permitindo não só melhorar desenvolvimento, evolução e aumento de produtividade da planta, como também manter e melhorar a vertente estética associada à forma natural de cada exemplar arbóreo.