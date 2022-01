Política: Jovens trilham caminhos novos para a velha democracia

Saiba o que pensam da política atual três jovens deputados municipais de Oliveira do Bairro.

Oliveira do Bairro

A sociedade não se cansa de responsabilizar os jovens pelo futuro, mas à cautela lá vai dizendo que “são novos, não pensam”. Na política, por entre discursos de sedução à participação dos jovens – só porque a abstenção está a crescer nesta faixa etária – esquece-se que os mais novos podem estar cansados dos modelos de política convencionais.

Em Oliveira do Bairro até há juventude em destaque nesta área, mas não esconde o desejo de ver a política rejuvenescida e mais aberta aos jovens.

Certamente, é redutor dizer que os jovens estão de costas voltadas para a política, só porque sim. Mas será que as instituições políticas têm demonstrado coragem (para além da preocupação) para ajustar as suas metas e comunicação à juventude?

Em Oliveira do Bairro temos três jovens em três diferentes bancadas partidárias na Assembleia Municipal. Um número que acaba por ter alguma expressividade num órgão onde estão representados apenas quatro partidos políticos. No entanto, a presença destes jovens resume-se à participação naquele órgão fiscalizador e não no executivo, onde podiam ter uma posição mais ativa nas grandes decisões em termos de política local.

