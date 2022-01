Sangalhos DC e Anadia FC continuam na liderança na Proliga e na 2.ª Divisão

Para a 11.ª jornada do Campeonato da Proliga – Zona Norte, o Sangalhos deslocou-se a São Paio de Gramaços para medir forças com o Sampaense. A equipa de Emanuel Silva, depois de uma primeira parte onde foi para o intervalo a perder por 9 pontos, teve uma excelente entrada e resolveu o jogo a seu favor. No dérbi bairradino a contar para a 10.ª jornada do Nacional da 2.ª Divisão – Série Norte E, o Anadia FC continua a liderar e invicto, após vencer fora a AD Vagos.

Num fim de semana marcado por vários jogos adiados por causa da Covid-19, na Liga 3, o Anadia, com nove jogadores infetados e um treinador, teve de adiar o seu jogo na casa do Pevidém.

A nível distrital, no Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro, com cinco casos ao novo coronavírus, dois deles guarda-redes e o terceiro lesionado, desloca-se à Pampilhosa, mas, face aos problemas que assolaram o plantel, o jogo acabaria por ser adiado e reagendado para o dia 19 de janeiro, às 20h.

E face ao adiamento, o Águeda, que até esteve a perder, goleou (5-1) na visita a Vista Alegre e assumiu o segundo lugar isolado.

Quem também entrou no novo ano com o pé direito foi o Fermentelos, que venceu na receção ao Avanca por dois golos sem resposta.

Na casa do líder Beira-Mar, a LAAC teve má entrada no jogo e acabou derrotada, apesar da excelente réplica da equipa de Aguada de Cima, que vendeu caro o desaire, por 4-3.

Na 1.ª Divisão Distrital – Zona Sul, o Valonguense reforçou ainda mais a liderança, ao vencer em Antes, dado que a Juve Force folgou e o jogo Bustos – Valecambrense, quarto e terceiro classificados respetivamente, foi adiado para dia 13 de fevereiro.

Entretanto, o grande destaque da 11.ª jornada, foi a primeira vitória do Mourisquense no campeonato frente ao Macieira de Cambra.

Já na 2.ª Divisão, o Aguinense folgou, mas não perdeu grande terreno (um ponto) para a concorrência. No dérbi concelhio, o Ribeira/Azenha foi ganhar por 3-2 à casa do VN Monsarros por 3-2, que com este resultado acabou por perder o segundo lugar para o Águas Boas que, em casa, goleou o vizinho Mamarrosa por 4-0.

No Campeonato da Proliga, o Sangalhos continua em grande e lidera a Zona Norte. A equipa bairradina venceu no terreno do Sampaense por 87-73, e reparte a liderança com o Esgueira, que será desfeita no próximo sábado, em Sangalhos, na receção à formação aveirense.

Ainda no basquetebol, mas na 2.ª Divisão Nacional – Série Norte E, o Anadia FC, num jogo em que estava em causa a liderança, foi vencer ao reduto da AD Vagos por 66-57, e mantém o percurso imaculado sem derrotas, após cumpridas dez jornadas.