Sangalhos: Incêndio destrói empresa de bicicletas Esmaltina (c/vídeos e fotos)

Um violento incêndio destruiu o pavilhão central da empresa de bicicletas Esmaltina, de Sangalhos (Anadia), não se conhecendo para já a origem do sinistro.

Com alerta às 23h19 desta quarta-feira, o incêndio chegou a mobilizar 83 operacionais e 26 viaturas de várias corporações da região, nomeadamente dos distritos de Aveiro e Coimbra.

O Jornal da Bairrada esteve em direto no local, cerca de 10 minutos depois do alerta para os bombeiros, deixando as primeiras informações da noite aqui.

Depois, com a chegada dos bombeiros, a nossa equipa de reportagem tentou chegar mais próximo da empresa apesar do cordão de segurança ativado pelas autoridades, havendo o receio de explosão de um depósito de combustíveis nas instalações da empresa. Veja aqui novo vídeo.

Ao longo da noite foram vários os funcionários da empresa que tentaram chegar à mesma para ajudar os bombeiros no combate às chamas.

Por volta da meia noite era bem visível a violência do fogo que consumia o pavilhão principal da empresa, com as dezenas de bombeiros presentes a não terem tarefa facilitada no local, como podemos ver neste outro vídeo aqui , que publicámos em direto nesta noite e madrugada de horror.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, os bombeiros tinham o inêndio dominado por volta das 3h30. Pouco antes das 7h da manhã de hoje ainda estavam no local 53 operacionais, apoiados por 23 viaturas, como constatámos no local.

Este será um dos assuntos centrais e com mais desenvolvimento na próxima edição impressa do Jornal da Bairrada.