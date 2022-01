Sede da PROMOB (Bustos) vai entrar na “dura fase” de reconstrução

A PROMOB – Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade, de Bustos, formalizou, no dia 22 de dezembro, a compra definitiva do emblemático edifício conhecido como “Casa do Sr. Tribuna” e que já é, oficialmente, a sua sede.

Agora, afirma a associação, é tempo de arrancar com a nova fase, “a longa e dura fase de reconstrução de um espaço que já é de todos nós” e que, quando estiver pronto, “trará as pessoas aos nossos projetos, à nossa visão e à concretização sempre inacabada da nossa missão”.

A associação admite que é “um grande orgulho” ter conseguido, em tão pouco tempo, “realizar uma aquisição desta monta [50 mil euros] e significado”, agradecendo “às pessoas e instituições que, respondendo ao nosso apelo e à nossa capacidade de promover e mobilizar a comunidade, se empenharam, divulgaram e participaram nas nossas atividades”.

Num comunicado divulgado na sua página do Facebook, a PROMOB frisa ainda o empenho da direção e em particular da presidente Gladys Oliveira, “pela superação de todas as provas e barreiras burocráticas que foram surgindo ao longo do tempo (e que provocaram um desgaste elevadíssimo) mas que nunca demoveram a PROMOB das suas intenções”.

Com propósitos assumidos de intervir na formação informal da comunidade nos domínios das artes, do artesanato e da saúde, entre outros, a PROMOB espera conseguir, o mais rapidamente possível, os apoios necessários para dotar a sede das infraestruturas mínimas para, como realça, conseguir desempenhar a sua missão em pleno.

Brevemente, a associação irá lançar uma campanha de angariação de fundos diferente. Sem adiantar pormenores, a PROMOB avança apenas que nessa campanha será pedido um contributo aos elementos da comunidade, para que o seu nome “fique guardado na nossa história”.

