Troféu Internacional Município de Anadia reúne atletas de 23 países

Arranca já nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro, o Troféu Internacional Município de Anadia, uma competição com provas dos níveis C1, C2 e nacional, que irá contar com atletas de 23 países distintos. Entre eles estão Alemanha, Argélia, Áustria, Barbados, Dinamarca, Egipto, Eslovénia, Espanha, EUA, França, Grã-Bretanha, Grécia, Holanda, Irlanda, Israel, Itália, Lituânia, Noruega, Polónia, Portugal, Rússia, Suécia e Suíça.

Entre os muitos atletas que marcarão presença nesta competição, estão algumas figuras bem conhecidas. É o caso de Anita Stenberg (Noruega), Claudio Imhof (Suíça), Vasilijus Lendel (Lituânia), Roy Eefting (Holanda), Rhys Britton e William Tidball (Grã-Bretanha), que competiram na Liga dos Campeões de pista, em 2021, e ainda o medalhado olímpico Jack Carlin (Grã-Bretanha), Thomas Boudat (França), Christos Volikakis (Grécia), Daniel Stanizewski (Polónia) e Itamar Einhorn (Israel). A nível nacional, os nomes mais sonantes serão os de César Martingil, João Matias e Rodrigo Caixas.

O primeiro dia de competição terá início pelas 14h e terminará pelas 20h. Neste arranque do Troféu Internacional Município de Anadia estarão em pista os atletas elite, dos setores masculino e feminino, a disputar as provas de velocidade, perseguição individual e corrida por pontos.

Sábado, 22 de janeiro, vai ter lugar o dia mais longo de provas, com as atividades a decorrerem das 9h30 às 13h40 e das 16h30 às 20h. Neste segundo dia, estarão em competição os elite masculinos, na prova do Km, e a elite feminina, na prova dos 500 metros. No sábado irão ainda decorrer as provas de omnium, destinadas a ambos os setores das categorias elite e juniores.

O último dia de competição, domingo, começará às 9h30 e terminará pelas 15h. As provas a serem disputadas serão o keirin e o madison (apenas pela categoria elite), o scratch (pelas categorias elite e júnior) e a corrida por pontos (apenas pela categoria júnior).