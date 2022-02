ACIB E IAPMEI promovem sessão sobre apoio à descarbonização da indústria

A sessão decorre na sexta-feira, dia 25 de fevereiro, no Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro. Participação gratuita, mas sujeita a inscrição.

A ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada vai promover, em parceria com o IAPMEI, uma sessão de informação sobre os incentivos à Descarbonização da Indústria, uma das Componentes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Será na próxima sexta-feira, dia 25 de fevereiro, pelas 17h, no Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro.

A sessão contará com a presença de Pedro Cilínio, do IAPMEI, que irá apresentar o apoio, quais as condições de acesso e despesas elegíveis e como devem ser apresentadas as candidaturas.

A participação na sessão é gratuita, mas sujeita a inscrição junto da ACIB.

Com uma dotação de 705ME, este sistema de incentivos à Descarbonização da Indústria destina-se a empresas, de qualquer dimensão ou forma jurídica, do setor da indústria, das divisões 05 à 33 da CAE Ver 3.

Este apoio enquadra-se num conjunto de medidas que visam contribuir para o objetivo da neutralidade carbónica, promovendo a transição energética por via da eficiência energética, do apoio às energias renováveis, com enfoque na adoção de processos e tecnologias de baixo carbono na indústria, na adoção de medidas de eficiência energética na indústria e na incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia.

Para mais informações e/ou inscrições, contacte a ACIB através do telefone 234 732 320 ou via o e-mail: apoioempresas@acib.pt .