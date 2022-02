Anadia apura finalistas para o concurso intermunicipal de leitura

O Cineteatro Anadia foi palco, na passada sexta-feira, 18 de fevereiro, da 9.ª Fase Municipal do Concurso Intermunicipal de Leitura, na qual participaram 19 alunos. Pedro Leitão, aluno do Centro Escolar de Sangalhos, alcançou o 1.º lugar na categoria do 1.º ciclo do Ensino Básico. Joana Magalhães e Íris Silva, alunas do Colégio Salesianos de Mogofores, foram, respetivamente, as vencedoras nas categorias dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico. Alice Duarte alcançou o melhor resultado na categoria do Centro Qualifica. Constança Seabra, aluna do Colégio de Nossa Senhora da Assunção, venceu na categoria do Ensino Secundário.

Agora, Pedro Leitão, Joana Magalhães, Íris Silva e Constança Seabra irão representar o concelho de Anadia na Fase Final do Concurso Intermunicipal de Leitura, que terá lugar em Estarreja, no próximo dia 23 de abril.

Na ocasião, a vereadora anadiense com o Pelouro da Educação, Jennifer Pereira, que sublinhou “o papel importantíssimo desta iniciativa na promoção de hábitos de leitura”, considerando ser “fundamental promover o prazer de ler e estimular o desenvolvimento de competências, no âmbito da leitura em crianças e jovens”.

No que concerne ainda à tarefa de promover a leitura, Jennifer Pereira destacou “o importante papel das bibliotecas”. No seu entender, estes espaços “souberam adaptar-se” à evolução da sociedade e, cada vez mais, “as bibliotecas são de todos e para todos”. “Igualmente importante tem sido a constante colaboração da Rede de Bibliotecas de Anadia e da Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. Este trabalho de grupo e de entreajuda tem permitido prestar serviços de qualidade, com impacto positivo na população”, acrescentou a autarca.

Deixou uma palavra de agradecimento aos responsáveis da comunidade educativa pela “forma convicta e robusta com que abraçaram esta iniciativa”. Aos alunos, desejou “as maiores felicidades e os maiores sucessos no seu percurso escolar”.

A sessão finalizou com um momento musical pela Tuna da Universidade Sénior da Curia.