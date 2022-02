Anadia perde em São João de Ver no período de descontos

Em jogo antecipado da 21.ª jornada da Liga 3 – Série A, o Anadia deslocou-se a São João de Ver e perdeu por 1-0, com o golo dos malapeiros a surgir no quinto minuto dos seis dados pelo árbitro.

Que tremenda injustiça ao cair do pano para o Anadia. O São João de Ver, que já não ganhava há 11 jogos e que no início da semana trocou de treinador, com a saída de Nuno Pedro e a entrada de Henrique Nunes, não justificou o regresso às vitórias.

A primeira parte foi dominada pelo equilíbrio e com escassas oportunidades de golo. Miguel Pereira tentou, mas Luís Pedro, com a mão, evitou que o avançado da casa inaugurasse o marcador. Do lado bairradino, Nuno Pereira obrigou Leo a defesa difícil. E assim ficou a primeira parte.

A etapa complementar foi viva, mais intensa, de parada e resposta. Djoussé atirou sobre a barra, mas quem esteve perto do golo foi Fausto Lourenço, que rematou rente ao poste esquerdo da baliza de Leo.

Aos 82 minutos, o São João de Ver ficou reduzido a dez unidades com Pedro Santos a ser expulso com duplo amarelo.

Em vantagem numérica, o Anadia pressionou mais o último reduto contrário e, Nivaldo, de livre direto, obrigou Leo, que impediu o golo com uma grande palmada para canto.

Mas a grande oportunidade de golo do Anadia para chegar à vitória aconteceu aos 89 minutos. Elsinho recuperou uma bola já no meio campo contrário, entrou na área e à saída do guarda-redes picou-lhe a bola, que ia em direção para a baliza, mas Tomazi impediu os festejos para o médio bairradino.

O jogo entrou no período de descontos, mas duas equipas pareciam satisfeitas com o empate, mas, aos 95 minutos, o São João de Ver beneficiou de um livre lateral. Vieirinha colocou a bola dentro da área e, num cacho de jogadores, Pedro Martelo, que havia saltado do banco, de costas para a baliza, de cabeça, garantiu a vitória para os locais, que assim ultrapassam na classificação o Anadia. O São João de Ver é agora 8.º classificado com 28 pontos e o Anadia conta com 26.