Câmara avança “com todos os meios legais” para segurar escola a poente

O Município de Oliveira do Bairro vai avançar com “todos os meios legais ao seu dispor” para garantir que o edifício onde está instalada a Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo – Extensão Frei Gil, em Bustos, continue ao serviço da comunidade escolar do concelho.

A garantia foi dada ao JB pelo presidente da Câmara, numa altura em que falta menos de uma semana para o fecho do leilão, por parte da massa insolvente, para a venda daquele imóvel onde funciona a escola.

Sem precisar os mecanismos tomados pela autarquia para aquele objetivo, Duarte Novo refere que a intenção da venda daquele imóvel, pelo administrador da massa insolvente, acaba por ser “uma oportunidade para assegurar a estabilidade da oferta de ensino existente na zona poente do concelho”.

Para a decisão, o autarca garantiu que “tanto em sede de Reunião de Câmara, como em Assembleia Municipal, já foram aprovadas as medidas necessárias que nos permitem estar preparados para garantir que o edifício vai continuar ao serviço da nossa comunidade educativa”, apontando a importância da unanimidade dos agentes políticos locais.

