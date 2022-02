Ciclismo profissional inicia a época com a Prova de Abertura – Região de Aveiro

A época nacional do ciclismo profissional de estrada começa, este fim de semana, na Região de Aveiro. No sábado, a temporada e as equipas continentais serão apresentadas, no Museu Municipal da Murtosa. No domingo disputa-se, entre Cortegaça e Águeda, a Prova de Abertura – Região de Aveiro, primeira corrida da Taça de Portugal Jogos Santa Casa.

O pelotão passará por Vagos (14h55), Bustos (15h15), Anadia (15h30) e Oliveira do Bairro (15h45).