Fibra ótica vai chegar a mais 12.700 habitações de Cantanhede

Autarquia destaca que “investimento na ampliação da rede de infraestruturas digitais assume especial relevância no município”.

A cobertura de rede de fibra ótica vai ter um alargamento significativo no concelho de Cantanhede, no âmbito de um protocolo estabelecido entre o Município e a Derivadas & Segmentos, SA em dezembro último. Uma adenda ao documento foi aprovada na última reunião camarária para agilizar o acordo firmado entre as duas entidades.

A empresa vai iniciar a construção de redes de fibra ótica que permitirão a cobertura de aproximadamente 12.700 unidades habitacionais em locais onde este serviço ainda não é disponibilizado.

A rede vai ser construída a partir de pontos de expansão, um dos quais já instalado em Olhos da Fervença, num terreno municipal que a autarquia cede agora à empresa por um período de 20 anos. A escolha deste local foi articulada com a Junta de Freguesia de Cadima e mereceu o parecer favorável da Divisão de Estudos e Projetos da Câmara Municipal de Cantanhede.

Como contrapartida dessa cedência, a Derivadas & Segmentos, SA garante a ligação de fibra em locais públicos de interesse onde esta ainda não exista, previamente sinalizados pela autarquia cantanhedense, nomeadamente escolas, juntas de freguesia e unidades de saúde.

O investimento na ampliação da rede de infraestruturas digitais assume especial relevância num município de grandes dimensões como o de Cantanhede – é o maior da região de Coimbra com uma área de 400 quilómetros quadrados. A par disso, traz um impacto positivo na dinâmica económica das comunidades locais, potencia a captação de investimentos e estimula o crescimento de negócios ligados à área das novas tecnologias.