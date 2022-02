Freguesia de Santo André torna-se mais Verde

Sensibilizada para a defesa da floresta e proteção do meio ambiente, a freguesia de Santo André foi a primeira a acolher o “Projeto Aldeia Verde”. Aconteceu na manhã de sábado, 5 de fevereiro, com a presença de mais de meia centena de pessoas, tendo sido plantadas cerca de 40 árvores – nomeadamente amieiros, medronheiros, bétulas, freixos, loureiros, pinheiros mansos, carvalhos e sobreiros.

Registo para a participação de crianças da freguesia que, de acordo com a organização, sob a égide do Contrato Local de Desenvolvimento Social de 4.ª Geração (CLDS 4G), e o apoio do município de Vagos, acabaram por “ajudar a tornar Santo André mais verde”.

Ontem, dia 12, o projeto, que visa capacitar os residentes no “planeamento e realização conjunta de atividades do foro ambiental e ecológico”, esteve em Soza.

Eduardo Jaques/Colaborador