JF Oliveira do Bairro:Simão Vela revela estratégias para “proximidade de futuro”

Oliveira do Bairro

Numa altura em que acaba de se constituir como centro “Eu Sou Digital”, a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro está cada vez mais apostada em dar seguimento ao processo de modernização administrativa e transição digital que vem cimentando desde o anterior mandato.

Aproveitando uma máxima que reteve, de que “as competências digitais são competências de cidadania”, o presidente da Junta, Simão Vela, constata que “a proximidade, tão badalada em tempo de eleições, está a mudar. A proximidade de futuro e que as autarquias – sejam câmaras ou juntas – têm de ter a capacidade de promover é uma proximidade digital”.

O Balcão Virtual e o Junta ON são projetos em curso, revelados nesta entrevista ao JB, onde Simão Vela aborda também um projeto social, que vai transformar lixo em apoios a famílias carenciadas. O alargamento do cemitério de Vila Verde, processo que se arrasta há anos, é outra obra que a autarquia local de Oliveira do Bairro quer ver concretizada neste mandato.

